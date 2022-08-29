美國銀行8月16日公告的2022年8月份經理人調查顯示，經理人不再如「末日來臨」般悲觀，配置的現金部位比例從6.1％降至5.7％，投資人也重返科技、非必需消費品類股。國泰投信29日指出，觀察今年各國經濟表現，通貨膨脹與物價高漲增加民眾生活壓力，而消費也出現兩極現象，企業在照顧民生必需品的同時，也要推出更多高價優質產品，滿足金字塔頂端族群。

從近期公告的第2季財報可發現，美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）與家得寶（Home Depot）表現皆優於預期，也暗示消費力道依舊穩健，庫存問題也逐步緩解。且依據Bloomberg資料，回顧2008年金融風暴時，以總收益而言，沃爾瑪是S&P500指數中表現最佳的股票之一，從歷史經驗即指出，在經濟低迷時期，沃爾瑪股價表現相對具有優勢。

此外，根據數據公司EDITED報告指出， 2022年全球奢侈品價格較2019年上漲25％，但在消費者熱烈的支持下，全球奢侈品銷售量亦同步上升，2022年較2019年成長21％，顯示即便遭遇通膨，業者提高售價轉嫁成本的同時，對於熱衷追求世界上最熱門的品牌的消費者而言，買得到比買貴重要。以法國百年精品愛馬仕（Hermes）為例，不受全球高通膨與經濟衰退隱憂影響，最新財報成績亮眼，今年上半年營收年增23％。

國泰全球品牌50 ETF（00916）基金經理人李翰林分析，不管是民生必需品等非循環消費產業，還是精品類循環消費產業，在成本不斷攀升之際，具有競爭力的品牌會想辦法擴大產品價值，滿足不同的消費族群，就如投資大師巴菲特所說：「生產力、創新或定價權是企業生存的法寶！」

從聯合利華、麥當勞、雀巢到星巴克等品牌，也都注意到消費需求走向兩極，因此在推出更多高價的優質產品同時，也會照顧到低價品的消費需求。隨著通膨有望降溫，在疫情趨緩與邊境逐漸開放下，消費動能有機會再復燃，科技龍頭、金融巨擘、精品消費等產業未來成長可期。

李翰林補充，根據財富雜誌研究，調查美國數千家企業可發現，企業市值中有逾7成來自無形資產，其中又有40至75％來自品牌價值的貢獻，顯見品牌力的強弱對於企業市值的影響舉足輕重，亦與投資標的選擇有直接關聯。Kantar BrandZ品牌價值研究報告也顯示，在2020年3月新冠肺疫情爆發後，高品牌力企業股價回彈速度較快。MSCI世界指數回彈時間約花費33週、標普500指數回彈時間約花費29週，而強品牌企業組合則僅花費約15週的時間即回彈。

國泰投信分析，不管是通膨環境或緊縮經濟，具品牌力的企業面對震盪時反彈力道更強，其體質穩健且消費者黏著度高，能夠陪伴投資人走過景氣不同階段，適合長期投資。現在國內也將有機會投資全球市值大牌，國泰全球品牌50 ETF（00916）將於9月5日至9月8日募集，鎖定市值大，具行業地位優勢與品牌力的企業，布局多元，一舉囊括科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業，有抗衰退的經典食品飲料大廠，也有連年漲價消費者仍愛不釋手的精品，有利為投資人掌握下半年升息循環、全球消費回溫與節慶銷售旺季利多行情。