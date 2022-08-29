台灣指數公司新編「特選台灣金融高股息存股報酬指數」，自今（29）日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。該報酬指數每年定期於5月調整指數成分股，最近權重前十大成分股（依股號排序）為京城銀、富邦金、國泰金、開發金、兆豐金、永豐金、中信金、第一金、上海商銀及合庫金。

依據證交所公布的2022年7月定期定額交易戶數統計排行月報表排名，前十名中有六檔、前20名中有11檔為金融股，顯示金融產業具吸引投資人存股之特性。特選臺灣金融高股息存股報酬指數，期可藉由指數金融商品的發行，提供投資人存股投資多元選項。

台灣指數公司表示，特選台灣金融高股息存股報酬指數，以台灣上市金融保險業股票為選股範圍，經流動性、股利篩選後，依股利率及發行市值選取十檔股票，以自由流通市值加權，表彰具高股利率及代表性之上市金融股投資組合績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，特選台灣金融高股息存股報酬指數，自2009年6月至2022年7月累積報酬率為251.62％、夏普比率為61.92％、2021年殖利率為6.18％，表現均優於同期間金融保險報酬指數190.86％、54.8％、5.1％。