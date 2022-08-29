台灣指數公司新編「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」，自今（29）日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。該報酬指數每年定期於6月依指數編製規則調整指數成分股組合。

依最近期審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為原相、欣銓、世界、中光電、中美晶、頎邦、環球晶、元太、群聯及大江。上述除了中光電及元太為光電股、大江為生技股之外，其餘七檔均為半導體股。

台灣指數公司表示，特選上櫃ESG永續高股息報酬指數，以上櫃普通股為指數成分股篩選範圍，經流動性檢驗、永續表現、現金股利發放、殖利率指標篩選後，排除高耗能、高汙染產業以及於環境面、社會面及治理面有重大爭議或違規事件者為成分股。

依自由流通市值大小分組擇優篩選10檔～15檔股票，由流動性結合自由流通市值，配置成分股權重，設定個別成分股權重上限20％，以表彰具永續發展、股息表現、流動性佳及市值代表性之上櫃公司的含息投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，特選上櫃ESG永續高股息報酬指數，自2016年6月至2022年7月累積報酬率為185.12％、夏普比率為88.36％、2021年殖利率為6.18％，表現均優於同期間櫃買報酬指數66.72％、57.75％、3.62％。

依據國際機構晨星（Morningstar）統計，截至2022年第二季，全球ESG主題基金與ETF累計吸引資金淨流入達326億美元、資產規模約2.5兆美元，仍超過2兆美元門檻，顯示ESG投資趨勢蓬勃發展。

台灣指數公司說，特選上櫃ESG永續高股息報酬指數，為永續表現及股息表現較佳的上櫃股票組成之投資型指數，預計作為證券商發行ETN之追蹤標的，提供投資人便利參與中小永續股息型股票組合的投資管道。