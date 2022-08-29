3C通路龍頭燦坤(2430)斥資打造如同精品店般的頂級店格「超越店」，全台第三間超越店「燦坤Surpass至美超越店」上周五於高雄盛大開幕，對於下半年各種逆風下，燦坤董事長林技典表示，保守謹慎是對的 但不悲觀。在下個月蘋果將推出新品、年底的尾牙採購、下半年傳統旺季等利多，第四季營運可望會比第三季更好。

外資已連3日買超，周一燦坤盤中一度翻紅至46.95元，終場雖收跌0.32%報46.65元，失守5日線，但跌幅相對大盤有撐，且仍穩居46元以上高檔。

燦坤去年2月在台中南屯區推出品牌首家尊榮頂級店格的Surpass超越店後，同年8月再展燦坤「神山Surpass超越店」竹北登場，而今年選在燦坤Surpass神山超越店展店滿一年時，第三間補齊北中南各一家的承諾，高雄盛大開幕，而大台北卻沒有展店，燦坤董事長林技典表示，第四間可望在明年亮相，將拭目以待。

燦坤董事長林技典提到，明年也可望完成六都布局，在明年再開三家超越店，超越店耗資以千萬來計，對於業績上，勢必超過一般店，但董座更表示，超越店除了業績，更目標開拓不同客層，超越店領進頂級服務跟商品，把以前不會進燦坤的客層帶進來，對於燦坤形象、口碑等外溢效應提高。

燦坤Surpass超越店黑卡專屬VIP會員數將近500位，評估明年完整六都門市後，黑卡會員目標5000位，大幅倍增10倍。每一間門市服務管家約8個，若超過上述目標恐怕也會超出服務能量，燦坤也積極培養3C精品管家認證，內部有3C精品管家一套流程制度，讓服務品質向上提升。對於展店，燦坤也提到，未來評估整個國內商圈發展狀況，來決定展店速度，盲目展店時代已過，公司並不會盲目展店，會精準看待商圈發展，評估客戶需求、競爭者發展狀況。

針對下半年仍有景氣、通膨、經濟上逆風，還有兩岸台海不確定性，林技典表示，保守謹慎是對的 但不悲觀。在3C用品、家電市場消費力道有信心，認為會是受通膨最少的一群，也將持續祭出優惠來提升消費士氣。

林技典說明，價格方面，有些產品實體還比線上更具優勢，更擁有情境體驗、服務質感，助吸引消費者。展望後市，下個月蘋果將推出新品、年底的尾牙採購、下半年傳統旺季等利多，第四季營運可望會比第三季更好。而關於終端電子產品需求疲弱引發各廠庫存隱憂，燦坤也表示，公司是依照銷量決定進貨，不會有庫存問題。