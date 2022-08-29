民進黨立委洪申翰調閱衛福部統計資料發現，各縣市公費國中女生HPV（人類乳突病毒）疫苗接種率，台北市75.5％連續兩年全國最低，其他縣市皆超過8成。洪申翰大酸，「柯文哲市長進入看守期，已經擺爛不管了！」

根據研究資料顯示，不論男女，每個人一生中約有5到8成的機會感染HPV，HPV與子宮頸癌前病變、子宮頸癌發生有關，且會重複感染，HPV疫苗是極少數可用來預防癌症的疫苗。衛福部自107年12月起已入學國中女生為對象，提供公費施打HPV疫苗服務。

洪申翰說，衛福部全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）統計資料顯示，除了中央公費HPV疫苗政策實施前就已自購施打的縣市，各縣市108年、109年入學的國中女生的HPV疫苗接種率，台北市連續兩年不到八成、為各縣市排名倒數第一。

洪申翰細數各項辦公室已調閱資料，從7月28日世界肝炎日揭露C型肝炎篩檢率、C肝新藥治療人數及預估慢性C肝人數的比例是六都墊底，到最近兩個月兒童及青少年COVID-19疫苗施打率全國墊底，再到這次發現公費HPV疫苗施打率的數據不到八成。洪申翰批評，「種種事實都顯示，柯文哲有醫師出身的驕傲，卻沒有看顧市民健康的本事。」

洪申翰說，中央衛福部已經提供經費，實際執行還是要靠地方政府，柯文哲市長無心市政，現在連負責督導衛生局業務的黃珊珊副市長也辭職不管，台北市只剩一個副市長，柯市府真的有能力顧好市政嗎？

他強調，台北市已經是醫療資源最豐沛、醫事人力最充足的縣市，但數據擺在眼前，台北市就是做的最差，完全沒有首都的樣子。洪申翰說，「就算是看守期間，也不要擺爛地那麼顯眼，真的是不演了。」