新北市近4年推出以「智慧、綠能、人本、安全」為主的交通環境，不過，新北市議員張維倩今在議會質詢指出，她近期接獲不少民眾投訴，「停車大聲公」等市府開放停車資訊APP顯示與實際狀況不符，質疑市府在誤導民眾。對此，交通局回應，將在1周內與業者確認停車資訊是否有誤，要求盡速改善。

張維倩說，民眾利用「停車大聲公」APP查詢中和區景新街的停車場，手機畫面顯示總車位有192格，空位數82，因此開車前往景新市場購物買菜，未料到場後才發現停車位大排長龍，系統顯示「滿位」兩字，氣憤向她陳情。

張維倩表示，市府開放停車資訊的API(介面應用程式)界接資訊供第三方業者使用，第三方業者的手機會顯示市府提供的資訊，但市府開放資料平台卻沒有及時提供正確的資料，市府近年推廣智慧城市，智慧城市基礎在於即時、精準的開放資料，若連這些基礎都做不好，智慧城市如何達到智慧化，呼籲市府盡快改善系統缺失。

對此，交通局副局長林麗珠表示，停車場資訊平台原則上需要維持資訊一致化，後續會向業者確認停車位資訊是不是有誤，並要求業者盡速來改善，讓業者提供即時、準確的資料，預計一周內了解、改善。