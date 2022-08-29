「古一大師」蒂妲史雲頓這回戲路大轉彎演出學者。（車庫提供）

2022坎城影展正式入選、《瘋狂麥斯：憤怒道》名導喬治米勒醞釀超過20年、耗資18億台幣打造的魔幻鉅作《三千年的渴望》將於本周五正式在台上映，本片由《自殺突擊隊：集結》伊卓瑞斯艾巴、《奇異博士》「古一大師」蒂妲史雲頓兩大實力派演員主演，講述1個寂寞的學者在遇到1位精靈後跨越3千年的奇幻旅程。

談到自己和伊卓瑞斯艾巴的緣份，蒂妲史雲頓表示他們兩人是在一個派對上認識，當時就約定好未來有1天要合作，但是轉眼間好幾年過去了，這個機會一直沒有出現，「當喬治米勒邀請我演出這部電影時，他立刻就浮現在我腦海中，而喬治米勒老早就已經把他列為（精靈）人選了。」

《三千年的渴望》拍攝期間正值疫情高峰，伊卓瑞斯艾巴和蒂妲史雲頓要前往澳洲拍戲，必須先在飯店進行長達14天的隔離，這段期間他們只能先透過視訊跟喬治米勒進行排練。伊卓瑞斯艾巴甚至要每天盯上電腦螢幕9個小時。幸好，他們兩人的房間就在隔壁，因此可以在陽台上看到彼此。伊卓瑞斯艾巴說：「我們時不時會在陽台上對戲，同時搭配一點紅酒來助興。」

拍了一部以「許願」為主題的電影，伊卓瑞斯艾巴和蒂妲史雲頓受訪時被問到，如果遇到精靈，他們會想許什麼願望？伊卓瑞斯艾巴表示，他認為這個願望必須是靠自己的力量無法達成的，否則就是一種浪費，「我可能會希望變成1隻賽馬或1隻鳥。」蒂妲史雲頓則表示，她最近看了很多銀河的照片，「我很想去那裡看看！」