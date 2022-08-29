國中女生接種HPV疫苗，可降低罹患子宮頸癌前病變及癌症風險，南投縣衛生局從9月起，將在39所國中提供公費HPV疫苗接種服務，預計約2000名學生接受疫苗接種；HPV疫苗接種年齡在9至14歲時僅需接種2劑，滿15歲則需接種3劑。

衛生局長陳南松表示，南投縣自2018年推動國一女生公費2價HPV疫苗接種，成效良好；今年首度接種保護效果更佳的9價HPV公費疫苗，接種對象以國一女生（2008年9月2日至2009年9月1日出生者）為主。

根據衛生福利部統計，子宮頸癌死亡率位居女性癌症的第8位，子宮頸癌是因感染人類乳突病毒（簡稱HPV）所致，HPV是導致子宮頸癌的主要因子，施打HPV疫苗視疫苗種類可預防60％-90％子宮頸癌發生的風險，目前已核准2價、4價、9價等3款疫苗，可以預防不同類型的HPV病毒。

陳南松說，目前台灣與全球一樣核准3種HPV疫苗，不論施打那種疫苗，都可預防最重要的第16型及第18型引起的子宮頸癌；世界衛生組織建議9-14歲女性接種HPV疫苗，因為還沒感染HPV前，是最佳接種期，接種年紀愈輕，抗體的產生效果愈好。

國中女生如果無法在學校接種第2劑，縣內有17家合約院所（包含13家衛生所、南投基督教醫院、佳成小兒科診所、用心生活診所、泰安婦產科診所等4家院所）提供公費HPV疫苗補接種服務，建議依時程完成2劑接種，才具有完整保護力。

另外，提醒成年或未成年的HPV疫苗接種者，HPV疫苗雖然可以預防感染，但仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此仍需注意安全性行為、使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。