許多民眾選擇飼養鳥、兔、蛇、龜、鼠等動物當寵物。（新北市動保處提供）

許多民眾選擇飼養鳥、兔、蛇、龜、鼠等動物當寵物。（新北市動保處提供）

許多民眾選擇飼養鳥、兔、蛇、龜、鼠等動物當寵物。（新北市動保處提供）

許多民眾選擇飼養鳥、兔、蛇、龜、鼠等動物當寵物。（新北市動保處提供）

許多民眾選擇飼養鳥、兔、蛇、龜、鼠等動物當寵物。（新北市動保處提供）

犬貓是最常見的寵物，但也有許多民眾選擇飼養鳥、兔、蛇、龜、鼠等動物，為讓民眾飼養前對於動物有基本認識，新北市動保處日前召開非犬貓寵物基礎飼養指南審查會議，邀集各界專家學者及動保團體擔任審查委員，共同修訂「鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指南｣，協助飼主在飼養前評估，飼養時善盡責任，維護動物福祉。

動保處指出，據民眾拾獲送交、通報動物救援種類，除犬貓之外，以鳥、兔、蛇、龜、鼠居多，為讓民眾飼養非犬貓寵物前，對動物有基本照護認識，動保處率先召開非犬貓寵物基礎飼養指南會議，邀請台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳、台灣動物平權促進會執行長林憶珊、中華民國愛鼠協會理事長張勝鬘、台灣愛兔協會公共事務組長林樵、台灣師範大學生命科學系林思民教授、台灣大學森林環境暨資源學系袁孝維教授及台北市立動物園助理研究員彭仁隆、戴為愚、輔導員謝欣怡等人共同參與會議。

「鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指南」內容除了有動物基本認識之外，還包含飼養評估、生活環境、飲食、行為觀察、活動與社交、外出活動防護、基本照護、生育控制、疾病預防及照護和老年照護十大須知，基礎飼養指南訂定完成後將公布於新北市動保處官網，讓民眾在飼養動物前可以藉由基礎飼養指南先認識動物習性，做好飼養評估，飼養時也能顧及動物身心健康，善盡飼主責任，照顧動物一生，不離不棄。

動保處表示，新北市是友善動物城市，每種動物身心健康都應該被保護，民眾在飼養動物之前應該先充分了解習性，並做好評估，飼養後落實飼主責任，養牠就要照顧牠一輩子，感謝各界人士、民間團體與新北市共同努力訂定動物基礎飼養指南，讓民眾先懂牠，再養牠，並照顧牠一輩子。