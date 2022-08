因應氣候變遷及能源耗竭衝擊,群創(3481)積極開發節能設備,導入高效率節能型鼓風機,精進能源使用效率,年節電達1,667萬度電,年減8,485噸CO2e碳排量,以具體行動落實綠色製造。群創響應2050淨零排放目標,持續以創新技術追求能資源最佳使用效率,提升低碳綠色生產效益,有效降低溫室氣體排放。

群創表示,生產製程排放的有機廢水採用好氧生物方式削減污染物,傳統使用魯氏鼓風機 24小時連續運轉曝氣供氧,維持生物活性,用電量約佔整廢水廠44%。本次導入高效率節能型鼓風機,以螺旋式轉子設計改善壓縮效率,可節省用電約40%。在改善過程亦搭配自動調控程式開發,以水質分析儀即時監測廢水中污染物多寡,持續動態調整鼓風機負載達最適化控制。另一方面,高效率節能型鼓風機可有效維持製程有機廢水生物處理系統的穩定運轉,有助於提升設備妥善率,並降低維護保養成本與人力負擔,兼具節能效益與運轉穩定之特性。

群創致力優化製程能源使用效率,攜手設備供應商以能源技術服務ESCO(Energy Service Company)模式合作,透過汰換高效率節能設備,提升節能績效,益以節約電費抵換設備採購費用,並獲經濟部節能績效保證專案示範推廣補助,以具體行動支持政府減碳目標,達到政府、廠商、企業等三方皆有利的合作模式。

隨著淨零排放成為永續新顯學,群創致力氣候變遷減緩與調適作為,持續努力提升能資源使用效率,減緩溫室氣體排放,落實3Gos(Sustainability on the Go:3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing)「群創永續進行式」發展目標,將Go green環境面目標體現於各項永續措施,以創新技術強化綠色生產管理成效及永續競爭力。