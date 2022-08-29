位於台北士林區的天和公園，有一座存在超過三百年的古井，至今仍冒出清澈泉水的「番井沸泉」，見證當時原民生活軌跡。公園處長黃淑如表示，其為少數留存且具歷史意義的水井，今年5月由文化局指定為北市市定古蹟。

士林北投地區早在距今6500年前已有人類居住，相較台北市許多地區開發算早，擁有豐富歷史文化內涵，處處可見先人所留的遺跡，而位於士林區的天和公園，就有一座存在長久已超過三百年的古井，至今仍冒出清澈泉水的「番井沸泉」。

黃淑如表示，位於天和公園尾端地勢最高處的「番井沸泉」，在1709年漳州人移民至附近時即有此出水口，用來飲用及灌溉，見證天母地區原住民及漢人居住與開發歷史，極具歷史價值，更為「芝蘭八景」之一。

黃淑如說明，番井水質清可見底，且水量很大，預估1天可湧出15到18噸水量，也因其為少數留存具歷史意義的水井，具人文意涵與稀少性，於今年5月由台北市文化局指定為北市市定古蹟。

公園處陽明所主任林晁嘉說明，來天和公園不僅能漫步百年風華的園景，更可體驗新潮童趣，公園內多次整建，不再是千篇一律的罐頭遊具，而有特色遊具及共融設施，小朋友可以先踏上旋轉棒華麗登場，再穿梭大型攀爬遊具闖關，最後從不銹鋼滑梯溜下，可以發掘不同新玩法。