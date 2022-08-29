鎖定Staycation城市度假商機，天成文旅-華山町推出「微醺華山町住宿優惠」，即日起至10月31日週日至週四入住精緻客房或華山雙人房2,299元，依房型人數提供早餐，再加贈總價值1,034元的華山町餐酒館經典調酒2杯與法式脆薯1份，週五入住每房加價400元，週六入住需加價1,000元。

專案贈送的經典調酒，有近十幾款經典調酒可以選擇，像是外觀粉色艷麗但酒感十足的Cosmopolitan，或是融合薄荷葉與檸檬清香的沁涼系不敗經典Mojito，而酸甜伴隨清爽辛辣感的Margarita當然也在酒單裡。除了專案加贈的調酒與脆薯，餐廳也提供多元豐富的餐食供加購選擇，像是餐酒館必備的炸物與排餐，還有熱銷單品披薩、燉飯、義大利麵等主食，韓式炸雞、海鮮煎餅、日式烤鯖魚、招牌火山卷等，在餐廳度過美好食光。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）