富林-KY（1341）伴隨歐美、東南亞經濟解封，第二季營收季增8.88％、年成長20.71％，創掛牌來單季新高；搭配漲價反應成本策略，獲利季增10.73％，EPS 1.65元。上半年營收年增11.32％，稅後盈餘1.58億元，EPS 3.14元。

展望後市，富林-KY認為，受制通澎攀高恐壓抑終端消費能量，第三季訂單審慎保守因應；惟TPU產品新客戶拉貨明顯提升，彌補部分訂單，加上主要原料PVC價格一路走跌，有助增添獲利支撐。

富林-KY為越南台商第3家回台掛牌上市的公司，生產基地為越南海防市及同奈省，生產乳（膠）皮、柔軟皮、膠布及環保PU（聚氨酯）、TPU（熱塑性聚氨酯）等人造皮革，下游應用鞋材、傢俱及皮包等，國際精品商COACH、Michael Kors都為主要客戶。7月營收2.12億元，年增4.84％；前七營收18.38億元，年增10.56％。

富林-KY配合品牌廠進駐越南，逐步開發高單價利基產品；並發展汽、機車用座椅。除已申請HIGG FSLM標準，PVC及PU產品申請GRS全球回收標準；配合品牌開發回收不織布PU運動鞋，強化長期利基；另推動皮料辦公室、傢俱專案開發、水性PU及環保TPU產品等策略，期盼能質量並進。