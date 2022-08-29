萬寶龍（Montblanc)全新Summit 3智能腕表即起登場，功能再進化，智慧更升級，深受不少藝人和運動員的喜愛，藝人「王子」邱勝祤、「羽球王子」王子維近日就佩戴萬寶龍智能表，被視為「世子的聰明選擇」，另新生代男星王可元、林哲熹也搶先佩戴，證明智能表的萬用功能可以滿足各大領域王子的需求。

人氣男星「王子」邱勝翊帥氣演繹萬寶龍Summit 3智能腕表。（Montblanc提供)

「羽球王子」王子維搶先佩戴萬寶龍Summit 3智能腕表。（Montblanc提供)

萬寶龍今年新款Summit 3智能腕表延續Summit系列的功能，並升級搭載新版Wear OS by GoogleTM和多種應用程式，不論是平日可測量計步、睡眠監測和血氧測量，維護王子們的健康，或是出國比賽或拍戲時，可立刻轉換世界各大時區，並有內鍵Google Pay可快速付款等，都非常便利，既是王子們不可缺少的時尚配件，更是隨身伺候的萬用管家與隨從。

萬寶龍品牌好友王可元搶先佩戴萬寶龍Summit 3智能腕表。（Montblanc提供)

實力派演員林哲熹以帥氣西裝造型詮釋萬寶龍Summit 3智能腕表。（Montblanc提供)

近期在《全明星運動會》、《全明星觀察中》備受注目的邱勝翊，以一襲米白西裝搭配Summit 3智能腕表，展現王子的優雅貴氣。「羽球王子」王子維則變身都會型男，以時髦造型詮釋智能表的時尚品味，與征戰球場的形象大不相同。另實力派演員林哲熹、王可元也分別以帥氣正裝與清新陽光的陽光型男形象詮釋Summit 3智能腕表的百變時尚。

萬寶龍Summit 3系列智能腕表，黑色表帶款，4萬3200元。（Montblanc提供)