七旬婦忘記回家的路 大雅暖警平安助其返家

「找不到回家的路，該怎麼辦？」神岡區73歲的張林老婦人，因失智日前迷路，找不到回家的路？大雅派出所巡佐黃建銘、警員許哲維獲報，因擔心外頭天氣炎熱，婦人身體狀況無法負荷；警方先將人載返所休息，再以警政系統順利查詢其同住家人，通知家人至派出所將婦人載回溫暖的家。

警方指出，大雅警分局大雅派出所巡佐黃建銘、警員許哲維，日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱於大雅區民生路一段3號有迷失老人需要協助。警方趕往現場後，發現該名婦人疑似患有失智症，一早出門前往區公所領取補助後就忘記回家的路。

警方透過婦人身上所攜帶的敬老愛心卡進行身分查證，發現為住在神岡區神林路附近，並詢問張林老婦人是否知道家人的電話，只見她努力地拼湊出來；不料警方撥過去仍是空號無法接通，因擔心外頭天氣炎熱，婦人身體狀況無法負荷，故警方先將人載返所休息，再以警政系統順利查詢她同住家人，通知家人至派出所將婦人載回。

大雅派出所長賴克溫呼籲，民眾平時多注意家中老人身體健康外，應儘量避免其獨自外出，以免發生走失的情形；建議給予配戴足以識別身份的物品，以防不慎走失時，可由他人能在最短的時間能幫助他（她）回到溫暖的家。