宜蘭市公所回應，針對不實言論，已決定對該議員們提告。（宜蘭市公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市公所的宜蘭河濱公園場域環境維護等標案，連續6年都由一鳴企業社獨得，懷疑是替該企業社量身打造，指「門神」就藏在公所內；藍營縣議會黨團今（29日）向宜蘭地檢署按鈴告發，籲檢調比照調查縣長林姿妙標準，徹底查辦；宜蘭市公所回應，針對不實言論，已決定對該議員們提告。

據了解，市公所的宜蘭河濱公園場域環境維護及各項修繕搶災等工作，連續6年都由一鳴企業社獨得，且成效不彰、歷年來屢遭投訴，近6千萬元預算猶如泡水，經藍營縣議會黨團查出，該企業社歷任負責人都與宜蘭市代表會主席林智勇關係匪淺，標案每年皆以最有利標評選，懷疑是替該企業社量身打造的。

縣議員黃琤婷指出，每年近千萬勞務標案，執行成效不彰屢遭投訴，包括雜草叢生、地面凹凸不平、夜間照明不足、護欄年久失修，電路有問題等；這樣的廠商卻可連年得標，還能每年都採用最有利標評選，懷疑這些標案就是為它「量身打造」。

黃琤婷表示，宜蘭市公所身為主管機關，卻老是推託交代不清，只以一句「依法行政」搪塞，遂今至宜檢按鈴告發宜蘭市公所涉貪瀆案，請檢調比照調查縣長的標準，詳細調查此案。縣議員楊弘旻說，希望透過此次告發能釐清，指機六農地案都大規模搜索，且查無東西；此案證據確鑿，更應該給民眾一個交代。

市公所回應，針對宜蘭縣議會國民黨籍部分議員，為轉移焦點、混淆視聽，不斷透過媒體攻擊公所，在他們召開第一次記者會時，已做完整說明，但該議員們一而再三、再而三的，在新聞稿內容呈現不實言論，指門神就在公所裡面，為廠商利益串通、量身打造，已嚴重損害公所機關形象。

市公所表示，已決定責成業務單位，並委請律師，對幾位議員提出告訴。強調縣議員的職責是監督縣政府及縣長施政，縣長林姿妙現在是宜檢所起訴貪汙正犯，議員們不僅沒有監督縣政，反而降格為代表對公所過去施政的採購案進行質疑，有愧於縣議員的職責，也愧對於羅東鎮民、冬山鄉民。