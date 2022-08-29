台灣手搖飲料店越開越多，一名網友好奇詢問，大家印象中哪家店是紅極一時，最後卻落寞關店退場，引來網友熱烈討論，其中最多人點名英國藍，直呼「還我英國藍」、「好懷念英國藍超香的伯爵紅茶喔」。

許多網友懷念英國藍的飲料。(資料照)

這名網友日前在PTT發文，指現在飲料店越開越多，名人都搶著開，看起來都賺到翻掉，但也有撐不下去的，像是清玉在全盛時期全台幾百家分店，但現在卻只剩十幾家，輝煌不再，好奇大家記得哪些快消失或已經全軍覆沒的飲料店。

對此，網友紛紛留言：「葵可利」、「歇腳亭」、「陳三鼎」、「水巷茶弄」、「葵可立、快可立、小歇」、「鹿角巷好像沒大紅過，但現在幾乎也沒了」、「一芳」、「傳奇茶坊，以前在北車生意好到不行」、「鯊魚咬吐司啊，怎麼沒人提？」、「清玉其實我點過的都不錯喝，當初手法太差」。

其中最多人點名的是英國藍，曾經被形容喝了彷彿置身英國，卻忽然間倒光，「還我英國藍」、「好懷念英國蘭超香的伯爵紅茶喔QQ」、「問就是英國藍」、「英國藍消失了」，但也有人反駁「英國藍不是涉及農藥嗎？還什麼」。根據新聞報導，2015年英國藍被驗出玫瑰花瓣原料含有11項農藥殘留，當中還有「世紀之毒」殺蟲劑DDT，引爆食安危機，讓全台風靡一時的英國藍終止營業。