花蓮萬榮鄉22歲馬姓男子今年6月3日經人介紹遠赴柬埔寨打工，卻於8月1日命喪異鄉，經花蓮檢警調閱相關資料，掌握疑仲介馬男赴柬埔寨工作的人蛇集團簡姓女幹部，趁她本月26日回國時於桃園中正國際機場將人拘提到案，檢方訊畢認為其涉有犯組織犯罪防制條例、人口販運防制法及刑法詐術使人出國等罪嫌，且有勾串共犯之虞，隔日向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准，並持續追緝相關涉案共犯。

據馬男胞妹指出，哥哥為替家人協助還債，經人介紹後，6月3日即前往柬埔寨打工，前期都有透過通訊軟體互報平安，怎料後期哥哥杳無音訊，直到8月3日透過其工作地點同事聯繫，才知道人已在8月1日過世，雖然哥哥朋友告知人因服用毒品過量死亡，但家人均對此深表懷疑，盼檢警能協助調查，釐清死因。

花蓮檢警獲報即由檢察官卓浚民指揮鳳林警分局、花蓮警分局、縣警局刑大科技偵查隊及外事科、內政部移民署花蓮縣專勤隊及航警局刑大等單位偵辦，鎖定在柬埔寨從事人口販運集團幹部、年約25歲簡姓女子，並趁她26日從柬埔寨回國當天於桃園中正國際機場埋伏，最後成功將人拘提到案。

花蓮地檢署表示，經檢察官訊畢後，認為簡女涉犯組織犯罪防制條例、人口販運防制法及刑法詐術使人出國等罪嫌重大，且有勾串共犯之虞，本月27日向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

檢警指出，該名簡女與屏東拘提到案陳姓女子均屬相同的人蛇集團，簡女疑認為在柬埔寨生活條件及環境不如台灣才決定回台，此外，目前已掌握其他共犯及受害者，不過人都還在柬埔寨，且涉及偵查不公開，後續將持續追緝、清查。