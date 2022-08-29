一名男網友表示，昨日和女友看A片助興時，看到片中的主角是名母親，讓他想起自己母親為了扶養他們兄妹，從事性工作20年，好不容易退休要享受生活，卻又因為心臟病發過世，年僅47歲，令他忍不住悲從中來，當場崩潰大哭，故事在網路曝光，網友也跟著淚崩。

原PO今（29）日於論壇《Dcard》指出，和女友愛愛前，習慣先放A片製造情趣，昨日晚上兩人依照慣例播放影片「暖身」，沒想到他看到完全沒有性致，甚至崩潰大哭，令一旁的女友嚇到不知所措。

原PO表示，片中的女主角是一名母親，同時也是性工作者，當中出現的場景、服裝、造型及台詞，令他想起母親。他透露，父親在他小時候就離家，母親為了養他們兄妹倆念書，從事性工作賺取生活費，一做就是20年，白天送孩子上下學，晚上再去工作，直到他們升上國中，母親白天才漸漸有自己的休息時間。

原PO說，過去不懂事，曾覺得母親的工作讓他很丟臉，在家對母親說話也從沒有好臉色，母親不但沒有生氣，還笑笑地跟他說對不起，「現在想起來我覺得我很『夭壽』」。直到他到大學畢業，有了穩定、不錯的收入，母親才退休，體驗「正常人生活」，沒想到去年卻因為心臟病發過世，年僅47歲。

原PO在母親病逝後，找到和母親一起工作的媽媽桑，對方說母親是她看過最敬業的小姐，為了多賺生活費，從不挑客人，也從未聽過她抱怨，令他聽了好揪心，直呼真的好難受。他有感而發地說，我知道性工作者的社會觀感上不佳，但她們的背後都有不為人知的辛酸血淚，盼大家能多點同理心，最後他也向母親喊話，「媽，您辛苦了！希望下輩子還有機會再當您孩子，好好孝順您」。

不少網友看到他的心境分享，也紛紛安慰他，「愛要及時，我也是單親家庭長大，這篇我看到哭」、「你很棒，媽媽一定會很欣慰」、「身體要是鐵打的才能負荷這行，媽媽辛苦了」、「本來以為是搞笑文，竟然藏洋蔥」。