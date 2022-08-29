俗話說尊師重道，不過隨著社會越來越開放，不同家庭教育的影響下，學生對於老師的態度似乎也有別以往。一名家長近日表示，從小沒有硬性規定子女要跟長輩問好，沒想到疑似因此惹毛英文老師、舞蹈老師，讓他相當疑惑，「身為老師不知道這是不能勉強小孩的嗎？」不過許多網友看了之後反而不挺他，直言「我以為這是最基本的社交禮儀耶！」

原PO投稿臉書粉專「靠北幼稚園」分享，因為有一派育兒觀念是不強迫孩子做一些他們不想做的事情，所以自己對兒子跟女兒，從小就沒有硬性規定要跟長輩問好，而現在小學也沒有規定要跟老師說「起立、立正、老師好」，不過英文老師、舞蹈老師似乎都對他的孩子有偏見。

原PO透露，自己某次到英文老師對孩子用英文說，「你怎麼都不跟我說再見？」讓他頓時心生問號，「身為老師不知道這是不能勉強小孩的嗎？」強調孩子只是內向害羞，老師沒有必要這樣子嚇小孩，「有沒有人家裡的小孩也是不會主動打招呼的？你們懂我意思嗎」。

對此，許多網友紛紛回應，「見到人打招呼，臨走前說再見，我以為這是最基本的社交禮儀耶！」、「看來家長也不跟老師打招呼的」、「說得好，以後孩子不想唸書不想工作記得不要勉強孩子喔…」。

另外有內行人強調，「所謂的不叫人、不強迫，並不是這個意思…大部分的家長可能有些許誤解了～內向的孩子，不強迫他們立刻打招呼，是因為不希望在已經讓他們感到緊張的環境與情境下，再去進行壓迫他們做還在觀察的事情，而造成更大壓力。但，這不代表父母不需要引導他們！也不代表他們不需要養成基本禮貌與尊重他人的觀念唷～」。