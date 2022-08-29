豆腐是優質的食材來源，有豐富植物性蛋白質，且低脂低碳水化合物，但不同款豆腐熱量大不同，有營養師提供12款豆腐的熱量表，其中，百頁豆腐本體非黃豆，且是超油的高熱量食物，若是炸百頁豆腐更是驚人，一條熱量高達716大卡，是減重者的大敵。

營養師程涵宇在其臉書表示，豆腐是優質食材，但吃錯豆腐將不小心吃進熱量炸彈，離健康越來越遠，尤其是百頁豆腐比油豆腐還油 ，百頁豆腐本體不是黃豆，而是由大豆分離蛋白、油及澱粉所組成，超過6成的熱量是來自於油，且多孔特性經烹煮後還會將高鈉湯汁吸好吸滿。

圖/ 取自「程涵宇營養師」

程涵宇進一步表示，如果鹹酥雞攤的炸百頁豆腐熱量更是驚人，一條炸百頁的熱量等同於一個便當、高達716卡，讓人不可置信，且切得越小塊、吸的油量越多，「我至今還有沒有勇氣吃炸百頁。」

她建議，民眾應該吃健康的豆腐，即所謂製程簡單、沒有太多餘的添加物，即只有水、黃豆與凝固劑3種原料成分的豆腐最好。她推薦高鈣低脂板豆腐及盒裝豆腐這2款。

高鈣低脂板豆腐是將黃豆打成漿、加入食用石膏（硫酸鈣）等凝固劑，放入模具中成型，再移至木板加壓、去水完成。若板豆腐冷凍就變成凍豆腐、發酵就變成臭豆腐。

至於盒裝豆腐，程涵宇表示，是在豆漿中加入凝固劑（常使用葡萄糖酸-δ內酯）後，不加壓去水過程，直接倒入充填盒中，經過封膜熱水加熱後完成。