美國聯準會主席鮑爾的「鷹派升息說」，繼上周五讓道瓊等主要指數大跌之後，29日果然重創台股，終場台股以跌352.25點，跌幅2.31％作收；對此業界人士指出，29日盤中的確看到國安基金進場護盤台股的身影，其中在台積電有較為顯著的買盤，不過由於美國聯準會加重升息力道抗通膨，現在恐怕只是「開始」，這也使得國安基金在29日的台股採取「且戰且走」的態勢，而且對於手中的子彈更加審慎運用。

包括台積電在國安基金進場加碼之下，盤中價位一度來到每股502元的最高價位，比起開盤價時的497元拉高5元，但由於之後賣壓太沈重，也使國安基金為避免繼續加碼反而淪為「提款機」，因此轉收手觀望。

對於29日的國安基金護盤成績，市場人士則分析，儘管29日未守住「萬五」的關卡，但若以縮小跌幅來看，台股大盤指數最低大跌超過400點，國安基金仍把大盤指數拉回50多點，而若和美股包括道瓊、費半、那股等主要指數，以及日本日經指數、韓國綜合指數來作比較，台股在29日的跌幅2.31%除了略高於韓國的2.15％之外，跌幅均低於這些主要股價指數。

而據側面了解，國安基金由於內部評估認為美國升息「走鷹」只是開始，因此認為接下來護市會是一場「持久戰」，更不敢貿然使用手中的銀彈，而是更加小心。至於若綜合比較台股和亞股的表現，若和馬來西亞、新加坡、印尼、上海及深圳股價指數相較，台股在29日的表現，的確偏弱，但也有市場人士指出，台股從國安基金在7月12日進場以來，迄今已漲了逾千點，因此29日的回檔「還在可接受範圍之內」。