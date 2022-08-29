這個有「奇香」！台北中山九昱希爾頓逸林酒店即日起推出期間限定新品「逸林臭豆腐牛肉麵」，臭豆腐獨特氣息溶入香濃紅燒湯頭，搭配自製配方川味花椒油，迸發味蕾新感受！原價每碗580元，加贈獨家冰鎮酸梅湯一杯；希爾頓榮譽客會員至多可享75折435元優惠價。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店的招牌品項「逸林牛肉麵」不僅讓許多消費者一試成主顧，更被不少網友笑稱為「被飯店耽誤的牛肉麵店」。「逸林牛肉麵」使用牛骨、蘿蔔、洋蔥、草果、桂枝、乾辣椒與手工辣黑豆瓣醬等食材熬製湯底，喝起來濃郁中帶有自然甘甜與清香。經過90分鐘滷製的牛腱與牛筋，份量誠意十足，口感入口似化卻不失嚼勁。搭配Q彈滑順的手工拉麵，以及使用青花椒、辣椒乾、辣椒籽、大蒜、洋蔥等辛香料炒製而成的主廚秘方辣醬與手炒酸菜，呈現豪邁大器的道地台灣味。

由「逸林牛肉麵」發想升級的「逸林臭豆腐牛肉麵」，在廚藝團隊試吃十餘種不同品牌後，最後決定選用老字號店家以天然發酵滷水，經由「七日慢工熟成醃製」所出產的臭豆腐，不僅整體風味更為穩定，獨特氣息也不易在調理過程中散失；加上綿密鬆軟彷若豆花的質地，更容易與牛肉湯底結合，蕩漾出讓味蕾驚豔的滋味。同時，主廚王銘嘉表示，為了這款新推出的逸林臭豆腐牛肉麵，更與廚藝團隊開發出先麻後辣香氣悠長的特製花椒油，優雅尾韻散發獨特臭香，讓人欲罷不能。「雖然味道重了點，但真心推薦」，王銘嘉說。