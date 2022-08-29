匯銀多數認為「強勢美元」將貫穿2022年，因此，近期銀行間再掀起一波美元高利定存，第一銀即日起至9月22日重磅推出「卓越第一」美元定存專案，一年期最佳優存利率衝高至3.28％，大幅領先同業。而凱基銀則是推出新臺幣高利活存專案。

美國聯準會(Fed)今年啟動鷹式升息，至今已先後調升基準利率9碼(2.25個百分點)，再加上近期投資市場動盪，許多民眾減持股市部位，轉向可獲得穩定收益的美元定存。第一銀行為滿足客戶資產配置需求，即日起至9月22日重磅推出「卓越第一」美元定存專案，一年期最佳優存利率衝高至3.28％。

至於凱基銀行即日起推出新臺幣高利活存專案，登錄時間至11月30日止，一路領息到年底！個人戶客戶以新資金承作，100萬元(含)內可享新臺幣活儲利率再加碼0.395%，含牌告利率可享0.7%優惠年利率；100萬元以上，利率加碼0.695%，含牌告利率可享高達1.0%優惠年利率！此優惠專案無存款額度上限，且採加碼利率計算，利息可隨著牌告利率提升，兼具財富增值及彈性運用。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，中央銀行分別於三月跟六月調升政策利率一碼(0.25%)與半碼(0.125%)，台灣貨幣政策緊縮力道相較美國聯準會(FED)來得溫和，央行總裁也表示無須跟隨美國採行急促升息政策。雖然近期國際原油與農產品等大宗物資價格小幅回落，不過夏季電費調漲後，民間物價陸續調整仍將有通膨上升隱憂，推測台灣央行還是可能維持溫和步調升息因應。