企業軟體創新者VMware第二季營收年增長6%，單季RPO(剩餘履約價值)總額為121.0億美元，年增長8%，執行長Raghu Raghuram表示，對於第二季表現相當滿意，在本周的VMware Explore大會也將釋出最新產品。

VMware公佈第二季財務報告，單季收入總額為33.4億美元、年增長6%；GAAP淨利為3.47億美元，稀釋每股收益0.82美元，相較去財年第二季GAAP淨利4.11億美元，稀釋每股收益0.97美元、年下滑16%；單季非GAAP淨利為6.97億美元，稀釋每股收益1.64美元，相較去財年非GAAP淨利7.39億美元，稀釋每股收益1.75美元、年下滑6%；單季經營現金流為3.97億美元，自由現金流為2.84億美元；單季RPO(剩餘履約價值)總額為121.0億美元、年增長8%。

VMware執行長Raghu Raghuram表示，對於第二季的表現很滿意，本周的VMware Explore大會將繼續延續這個氣勢，展示即將發佈的創新產品，並重點介紹VMware將如何說明客戶繼續完成其轉型之旅，後續VMware將繼續致力於說明企業挖掘多雲的全部潛力。

VMware執行副總裁暨財務長Zane Rowe表示，通過第二季的財報，可以看到在企業向多雲環境遷移的過程中，整個VMware團隊為加快客戶的創新速度所做出的努力。憑藉客戶在VMware訂閱和SaaS產品上的投資，第二季的ARR年增長了24%。