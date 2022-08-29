現代人生活步調緊湊、工作壓力大，難免遇到挫折和不如意而悶悶不樂，對於情緒的調節，除了可以尋求專業醫師協助，營養師蔡粲羽指出，也可藉由飲食進行輔助調整，像是食物中富含的5種營養素就有助於幫助心情愉悅。此外，平時也能透過牛奶搭配香蕉，或是以雞蛋、燕麥和香蕉製作鬆餅的飲食組合，提高「快樂荷爾蒙」濃度，在補充鈣質之餘，也能防止飲食太過單一。

蔡粲羽在臉書粉專PO文指出，民間有「失戀要吃香蕉皮」的都市傳說，其實是有其道理的，因為香蕉皮裡富含了5種會使心情愉悅的營養素，可幫助情緒穩定。首先是「血清素」，又稱「快樂荷爾蒙」，是神經傳導物質之一，主要可以調節心情、食慾、睡眠和認知等功能，當情緒正低落時，提高血清素濃度將有助於改善負面情緒，並增加愉悅及幸福感，乳製品、豆製品、堅果等都是不錯的食物來源。

其次是「色胺酸」，為合成血清素的前驅物，除了香蕉果皮含有此成分，果肉本身也有；另外，乳製品、可可、穀物類、豆製品、蛋和肉類等，也同樣含有豐富的色胺酸。

第3種營養素是「維生素B6」，一樣是血清素的前驅物，同時又能幫助色胺酸轉變成菸鹼素，增進神經系統的健康，通常肉類含量豐富，深綠色蔬菜、全穀雜糧類和堅果也是來源之一。

第4是「葉酸」，有助於血清素、多巴胺與正腎上腺素的分泌，這些化學物質都會讓情緒較為穩定，平時可從深綠色蔬菜、水果、內臟、蛋類和堅果中攝取。

最後則是「鎂」，鎂和鈣會共同調節神經細胞與肌肉收縮，主要功能是維持神經系統與情緒穩定，而深綠色蔬菜、堅果和豆類都是富含鎂的食物來源。

蔡粲羽指出，雖然這些成分在香蕉皮的含量優於果肉，就適口性和是否有農藥殘留疑慮而言，建議與其單吃香蕉皮，不妨可以利用食物互補來做搭配，更有加乘的效果。例如用牛奶來搭配香蕉，以彌補鈣質不足的問題；或是用雞蛋、燕麥和香蕉來做鬆餅，調整蛋白質和碳水化合物的比例，防止飲食太單一的情況。