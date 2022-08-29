2022電腦鼠暨智慧輪型機器人競賽，龍華科大3金2銀成最大贏家。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

2022電腦鼠暨智慧輪型機器人競賽，龍華科大3金2銀成最大贏家。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

2022電腦鼠暨智慧輪型機器人競賽，龍華科大3金2銀成最大贏家。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

2022電腦鼠暨智慧輪型機器人競賽，龍華科大3金2銀成最大贏家。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

2022第十八屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」圓滿落幕，龍華科技大學電子工程系及PBL智慧機器人跨領域專班學生團隊，聯手囊括大專組「競速自走車」第一名及第二名、大專組「線迷宮鼠」第一名佳績；五專部學子勇奪高中職組「電腦鼠走迷宮」第一名及第二名，獲獎數為所有參賽隊伍之冠，展現師生團隊在電腦鼠及機器人設計研發領域的雄厚實力。

由教育部主辦、龍華科大承辦，以及Microchip台灣分公司、祥儀企業、鬍子大叔創意整合行銷、IEEE Education Society Taipei Section共同協辦的2022第十八屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人競賽」，區分「電腦鼠走迷宮」、「競速自走車」及「線迷宮鼠」三項賽事項目，共有來自技專校院及高中職的39所學校、107支隊伍，選手與指導老師約339人次參與競賽，競爭激烈。

龍華科大校長葛自祥感謝參賽師生在疫情影響下，仍舊充滿熱情地前來參與本次競賽，以及教育部技職司長期支持與指導。他強調，近年來，該校舉辦及參加全國性機器人競賽與國際邀請賽皆有優異表現，同時透過跨校策略聯盟合作，積極推廣機器人課程及活動，不僅對台灣學子的技術養成有貢獻，也培育科大畢業生成為具備實務應用能力之人才。

龍華科大學生團隊由電子系蘇景暉、李齊雄、許益捷老師指導帶領下，本屆賽事成績亮眼，電子系學生黃祥璽榮獲大專組「競速自走車」第一名、電子系陳永凱、PBL智慧機器人跨領域專班鄭羽宏奪下第二名；電子系林立中、PBL智慧機器人跨領域專班王謙榮獲大專組「線迷宮鼠」第一名；電子系五專部學生李明叡勇奪高中職組「電腦鼠走迷宮」第一名、張哲嘉、張芷菱則榮獲第二名佳績，表現均令人喝采。

在歷屆電腦鼠暨機器人大賽，龍華科大團隊成績優異，數次在國際賽項目中擊敗美國麻省理工學院、新加坡南洋理工大學、新加坡義安理工學院、日本Space X公司等各國頂尖選手奪冠；並多次代表臺灣參加國際競賽獲得冠軍等獎項。例如趙師葦曾在2010、2011二連霸日本電腦鼠競速自走車國際賽冠軍；蔡欣翰2015、2016二連霸日本電腦鼠走迷宮國際賽事冠軍及2017美國APEC電腦鼠國際競賽冠軍；廖桓頡也獲2017美國APEC電腦鼠走迷宮(Micromouse)國際賽亞軍；陳兆惟與林伯鑫在2016日本電腦鼠自走車國際賽獲得第二、三名，吳玉誠則在2011日本電腦鼠自走車國際賽事獲得第三名佳績。

電腦鼠(Micro mouse)是以微電腦為頭腦，具有記憶和分析能力；有感測器為耳目，讓它不致碰壁；有自給自足動力，可快速移動轉彎，因此這項競賽是跟人工智慧有極高相關性，不僅僅是電路硬體和軟體程式的整合，電腦鼠的路徑規劃，就是基於人工智慧的最短路徑演算法的實作，因此有人把「聰明」的電腦鼠視為具有人工智慧的小機器人。隨著半導體科技與單晶片微電腦整合技術，以及AI智慧快速發展，近年來電腦鼠機器人的能力也是日新月異，不論是機構、數位控制或者是演算法則等，都有長足進展。

裁判長黃信雄老師指出，電腦鼠與機器人實作競賽所需要的專業技能，可以廣泛應用在電子相關產業，有助於學生在未來投身職場的履歷競爭力，例如擔任硬體工程師、軟體程式設計工程師、IC設計工程師、韌體測試工程師、系統整合分析工程師、模組化系統設計工程師、人工智慧領域相關工程師等都非常有幫助。