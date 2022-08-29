在尖石鄉試飛能載貨25公斤的無人機，將醫療物資送到新光國小。（羅浚濱攝）

尖石鄉後山颱風豪雨時，常發生交通中斷，需要空投物資，中華郵政配合交通部無人機發展政策，29日由交通部長王國材等人在尖石鄉公所前舉辦「遙控無人機物流投遞試飛啟用儀式」，這架能載重25公斤的無人機，平常可將郵件包裹送到後山新光國小，災害發生時則可運送救援物資，也正式開啟台灣智慧物流的全新里程碑。

王國材說，無人機物流在國際已成趨勢，在中華郵政和中光電智能機器人公司合作下，台灣第1架能載貨25公斤的無人機，通過民航局飛行檢驗及無人機物流作業審查，這是中華郵政數位轉型的機會，也開啟台灣智慧物流的全新里程。

王國材說，從尖石鄉公所到新光國小，無人機飛行距離長達21.2公里，海拔高度落差1580公尺，期間經過56小時7百次的起降，全程54趟試飛驗證飛行路線及運送安全，性能符合實際運送環境，這次不是試飛，往後要正常飛行。

王國材並說，台灣山多，未來以無人物運送包裹和救援物資到偏鄉，將會更有效率，交通部會持續推動無人機各項應用和良好發展環境，以促進產業創新與國際接軌。

中華郵政總經理江瑞堂表示，這架無人機在越嶺、溪谷地形飛行及自動飛航控制系統都完成技術驗證，當有災害發生造成郵路中斷，無人機便可擔任救援角色，建立無人機在偏遠地區運送郵件及緊急救援物資的創新模式。

尖石鄉長曾國大表示，2004年艾利颱風時，尖石後山交通中斷，各部落形成孤島長達近3個月，需要直昇機投放民生物資，有了中華郵政的無人機後，再遇類似災害，救援物資將可隨時送到後山。

新光國小校長張蓉峻反應，該校剛好有位教師確診在校內隔離，王國材和江瑞堂將快篩劑和口罩等醫療物資裝箱，放置在無人機底部載貨區，啟動上升後很快就往後山飛，讓張蓉峻高興說，確診老師不用下山，就能拿到防疫物資，真的太方便了！

尖石郵局表示，郵差到後山最遠的新光部落送郵件，來回103公里要花6小時，若以無人機送件將可節省很多時間。