大陸房企買地態度進一步分化。有的房企近期競得大宗地塊，或以聯合體形式買地；但也有房企因為銷售金額下滑，暫緩買地步伐。同時，重點城市土地市場流拍率出現明顯下降，業內人士稱，隨著房企銷售端逐步企穩，第四季土地市場有望進一步回暖。

中國證券報報導，不少房企7月份銷售情況向好，買地積極性較高。華潤置地旗下深圳昆瑞商務信息有限公司，以人民幣（下同）79.69億元底價競得龍華民治街道一宗地。招商蛇口與象嶼聯合體以總價約32.23億元底價摘得上海閔行區一宗地塊。

招商蛇口披露的簡報顯示，2022年7月，公司實現簽約銷售面積84.9萬平方公尺，年減2.51％；實現簽約銷售金額238.97億元，年增長17.7％。

不過，部分房企前7個月銷售金額按年下滑幅度較大，且近期沒有拿地。其中，華僑城A披露的公告顯示，今年首七個月，公司累計實現合同銷售面積147.6萬平方公尺，年減42％，合同銷售金額為314.4億元，年減37％。該公司上月無新增土地情況。

與此同時，大陸重點城市土地市場流拍率近期出現明顯下降。天風證券研報顯示，2021年12月，百城土地市場流拍率達到21.7％。2022年以來，土地市場流拍率出現下降。其中，8月以來，重點城市土地市場流拍率進一步降低。