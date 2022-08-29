據號石計計，全球主要REITs市場股利率，新加坡明顯勝出！2022新加坡REITs市場股利率達5.4%，優於優歐洲、澳洲及全球的平均值。大華銀新加坡房地產收益基金經理人陳晞倫表示，新加坡REITs的每單位可分配收益持續成長，且房市基本面有支撐性，評價面也具吸引力，在目前環境下，值得投資人布局。新加坡REITs目前利差水準雖落於5年平均之下，但與其他區域REITS利差相比，評價明顯有相對高的吸引力，因此在全球市場中，相對看好新加坡REITs。

陳晞倫表示，就總經面來看，最新的FOMC會議紀錄指出升息目標不變，顯見通膨預期因原物料價格回跌，而有降溫的趨勢，也使得市場對FED的政策解讀為不會推出更加鷹派的作為，但整體通膨壓力緩解仍需時間。然而，房市的基本面因實質供需而具備下檔支撐。新加坡REITs的租金收益維持正成長，評價水準健康，因此是亞州區的布局首選。目前預估新加坡REITs未來兩年的每單位收益成長率可望維持在5%左右，這樣的穩定成長可提供下檔保護，加上現金流支撐的穩定股息收益率，還有價值面的上升潛力，都使得新加坡REITs的總報酬值得期待。

就政策面觀察，陳晞倫表示，新加坡政策持續往恢復至疫情前的狀態邁進，後疫情時代的復甦將持續帶動租金收益的增加，以及REITs出租率的回升。儘管今年的實質利率因為美國聯準會升息而走高，但市場對未來的利率預期已獲得控制，他預期新加坡貨幣政策方向也會與美國同步，但幅度可能較低。從亞太區來看，日本、澳洲REITS的較高的評價水準的限縮其吸引力。新加坡REITS在利差與下檔風險的考量中明顯具備競爭優勢。

就產業面觀察，陳晞倫目前看好工業型、零售型與飯店業的REITs，原因主要與解封人潮回流有關。他說明，市中心與商務區的租戶與人流持續受惠解封回流，零售業的收入將持續恢復成長。而飯店業也將受益政策的開放，目前的估值仍具優勢，因此對特定的飯店相關REITS保持正面看法。