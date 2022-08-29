上週五美股因為鮑爾鷹派言論重挫，台股今(29)日也難獨善其身，加權指數終場大跌352.25點，跌幅-2.31%，收在14926.19點，跌破萬五大關，成交量僅2093.85億元。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，上週繪圖晶片大廠NVIDIA、PC大廠DELL財報與財測不佳，顯示半導體仍面臨庫存調整問題，預計下游廠商庫存影響到年底，上游則影響到明年上半年，雖然科技股利空訊息大多已反映於股價，且市場對利空逐漸鈍化，然而鮑爾澆熄市場對於聯準會可能於明年轉鴿的預期，加上升息步伐延續，短期電子成長股恐受壓抑，本週台股須提防補跌效應。

台股補跌後，是否可以期待中秋節後的「變盤」效應?台新投信總經理葉柱均表示，台股第三季落底，但第四季可望回升，目前該投信持股水位在9成以上。雖然今年台股高點已過，但4Q可以不必過度悲觀。

廖炳焜指出，目前通膨數據已有回落，但聯準會的鷹派言論，除了重申9月再升息3碼有其適切性，未來仍將力抗通膨，而升息幅度將取決於通膨和就業數據，因此本週將公布的非農就業報告將受到市場關注。

廖炳焜表示，雖然台股目前本益比處於長期平均以下，但由於全球經濟成長率持續受到下修，而台灣屬於出口導向經濟體，若外部環境表現疲軟，將影響企業獲利動能，不利於本益比擴張走勢，不過台股仍有高殖利率優勢，有助於法人資金回補，目前以投信法人買超態勢最為積極，加上國安基金買盤，對於台股能形成一定的支撐。