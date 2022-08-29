七期憑藉地理特殊性，儼然成為中部台商、富豪的重要聚落，近年更吸引知名酒店、百貨集團爭相進駐，光是五年內總投資金額就上看千億！不僅帶動整體生活機能與氛圍臻至完備，沉寂已久的預售住宅市場也如火如荼的開打，包括已登場的「由鉅惟上」，幾乎橫掃高總價市場，第四季緊接著登場的寶璽、豐邑、興富發等案單價則皆有機會挑戰三位數大關！

觀察目前七期預售市場，以主打「ComfortLuxe奢適宅」新美學生活體驗的「由鉅惟上」最受關注，該案目前已累積116筆預售實價登錄，不僅以單價88.3萬刷新預售市場單價紀錄，由於規畫中大坪數70-90坪，有別於市場主流的小坪數，成交總價大多都在五千萬以上，內政部預售實價登錄進行統計，自系統上路以來，西屯區總價排行榜前100名，「由鉅惟上」就囊括了86戶。

七期下半年可望進場不少重量級個案。由日本知名建築設計集團NIKKENSEKKEI操刀的「寶璽天讚」，將打造新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷約120億元。

興富發位於市政路、近河南路口的900餘坪基地，規畫年底進場，以20至30餘坪小坪數格局為主力，每坪開價7字頭起跳，上看8字頭，總銷約90億元。另外，繼「國泰The Park」後國泰建設位於大墩七街、大觀路口的「南七期森林公園特區案」，具備低密度、高綠覆率的特性，將規畫45-55坪菁英宅，總銷約35億元，尚未推出已吸引不少國泰粉絲爭相關注。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，七期開發成本普遍較高，除了百貨公司外少有機能，然而隨著開發越趨飽和，越來越高的居住人口密度與高消費強度帶動該區消費市場顯著提升，且逐漸形成聚集效應，待近期幾個指標開發案完成後，七期軟硬體都將達到國際一線都市的標竿。

其中，誠品百貨已經公告明年進駐，而豐邑旗下的豐邑百貨「豐生活」也將進駐市政路、惠中路口，該案興建樓高52層、總樓地板面積約6萬坪的超高商辦與百貨。

另外，農田水利署台中管理處所持有的市政北二路與河南路口的「惠民段141地號」土地地上權招標案，總面積達5018坪，「新八」土地，容積率達600％，市值估逾150億元，23日舉辦招商說明會吸引包含國泰人壽、漢神百貨、林酒店、聯邦銀行、晶華國際酒店、勤美、等44組投資人參與，也有20組人馬領取標單，預計11／4日開標，未來可開發頂級商辦、百貨商場、飯店等商用不動產。

興富發位於台中市台灣大道三段上的飯店預定地，預計找來凱悅飯店集團旗下精品酒店品牌Andaz安達仕合作，將興建為地上29樓、地下7層的地標建築，約250間客房的豪華酒店，將於2023年完工。台中銀行總部大樓「台中之鑽」將引進國際級酒店集團進駐，備受期待。