農糧署推動雲林縣水林鄉甘藷產銷履歷，打造全台示範點。（張朝欣攝）

農糧署推動產銷履歷農產品，29日在雲林縣水林鄉瓊埔合作農場舉辦「甘藷產銷履歷觀摩會」，農糧署署長胡忠一表示瓊埔合作農場是全台第1個通過甘藷作物GGAP（集團驗證）及農產品產銷履歷（TAP）雙驗證的甘藷產銷經營主體，配合冷鏈設施與農機耕種，打造全台甘藷產業示範點。

水林鄉甘藷（地瓜）種植面積達上千公頃，其品質特佳、風味獨特，可說是地瓜的故鄉，近年來農政單位全力推廣產銷履歷、機械種植甘藷，農民蘇嘉益因此在水林鄉成立「保證責任雲林縣瓊埔合作農場」，今年合作農場通過甘藷產銷履歷驗證面積已達139公頃。

胡忠一表示，產銷履歷農產品，資訊公開可追溯，生產過程遵守台灣良好農業規範，並透過第3方驗證制度嚴格把關，兼顧安全與環境永續。在農政單位積極輔導下，國內已有許多產銷履歷農產品，提供國人優質又多元的選擇，為提升大家對產銷履歷的認知，並讓消費者認識安全安心的在地農糧產品，特別舉辦此次觀摩會。

瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益說，水林鄉盛產地瓜，但缺乏倉儲、加工產業，必需依靠他人加工，正好政府農政單位補助經費全力推廣地方創生，於是募集資金興建倉儲與加工廠，配合農糧署推動產銷履歷與冷鏈設施等政策，希望提高地瓜產值，同時增加就業機會，吸引年輕人口回鄉。

蘇嘉益指出，除了種植優質地瓜，為永續經營，有必要自創品牌，因此推出「阿甘薯叔」加工產品系列。近幾年因疫情關係國際馬鈴薯短缺情況嚴重，希望藉由地瓜加工產品的推廣，逐漸以地瓜取代馬鈴薯，打造更廣大多元的地瓜消費市場。