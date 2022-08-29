彰化縣立溜冰場私接公廁水龍頭水，並划起氣墊船，一群大人、小孩玩得不亦樂乎。（爆料公社）

夏季尾聲，彰化縣依然熱爆，有民眾帶著小孩，在彰化縣立溜冰場，接公廁水龍頭，注了滿池，划起氣墊船、打水仗，一群大人、小孩玩得不亦樂乎，照片被PO上臉書，掀起熱議，「好爽喔，免費的水最好玩」、「你是沒童年嗎？」彰化縣政府看了快昏倒，表示未來會加強巡邏、勸離，不可擅用場地。

沒冰滑就來玩水？彰化民眾私接公廁水龍頭，把滑冰場直接改造成水池，大玩氣墊船讓人直呼，「太會了啊，創意滿點」、「為了一時爽快，就不怕教壞小孩嗎？」。

貼文者大概是很無奈，在爆料公社臉書社群，直接貼文，「王X蛋的水最好玩」，網友看了也都忍不住吐槽，「是因為他們沒揪你去玩嗎？」、「一群孩子笑得開懷，你是在眼紅什麼」、「有繳稅不能用？」、「大度一點~他不尷尬就讓他玩吧」。

議題發酵，有人指出，這不是童年、眼紅，而是涉及竊水問題，並舉出依自來水法第四十條未經本公司許可，在本公司供水管線上取水者，即為竊水，並根據自來水法第九十八條規定，竊水行為人，可處五年以下有期徒刑，拘役或新臺幣一千五百元以下罰金。千萬不要有樣學樣、學壞了。

彰化縣教育處體健科也強調，將發文溜冰委員會，請其不可違反借用目的。