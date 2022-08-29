桃市消防局車輛保養場暨二搜分隊新廳舍落成，強化消防救災能量。(呂筱蟬攝)

桃園市消防局車輛保養場暨第二搜救救助分隊新廳舍，29日在中壢區落成啟用，除2層樓廳舍外，全新的車輛保養場位於桃園中心點，可縮短各消防分隊車輛維修交通時間外，也提升保養場容修空間，同時擴充8名維修人力，節省委外維修費用。

消防局災害搶救科指出，消防局增加100多輛消防車，舊有的保養場地不敷使用，全新的場地具備提升消防車輛維修保養能力、SCBA清洗維護檢測、救災裝備後勤倉庫、救災車輛器材專業訓練、救災車輛巡檢及後勤照護5大功能。

另外，第二搜救救助分隊原與華勛消防分隊共用廳舍，目前有17位隊員，嶄新的廳舍空間與增加簡易訓練場地，也讓隊員能精進搜救技能。消防局也說，整體工程總經費1億305萬元，新的第二搜救分隊空間設計也能強化區域搜救能量與在隊訓練需求，提高市民生命財產安全，提供良好的救災服務品質。