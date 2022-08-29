近來網路流傳著2張「短髮妹挖木瓜」照片，配文還寫道「夏天來杯木瓜牛奶……清涼解渴」，果然引起網友爭著觀賞，可見她身穿黑色低胸裝，露出白皙肌膚和纖細手臂，正用湯匙挖出木瓜的籽，略微前傾的姿勢，讓她胸前兩顆北半球更加清晰誘人，彷彿就要彈出來般，還被人翻出超晃西瓜片，辣爆鄉民。

照片中的女主角前傾畫面，讓雙球太過養眼刺激，立刻引起網友驚呼，其中就有人一眼指出，主角身分正是名為「吃勤」的網美，還神出她的IG個人帳戶；原來是名熱愛旅遊、美食的網美，IG還經常PO出各種清涼美照，其中不乏比基尼辣照，因此狂吸3.7萬粉絲追蹤，還會分享自身人生觀，可說小有名氣。

木瓜妹熱愛旅遊、吃美食，也經常分享生活跟自身價值觀。(圖/吃勤 IG)

吃勤經常切水果給大家看。(圖/吃勤 IG)

吃勤在挖木瓜的照片之前，有PO出一段切西瓜的影片，可見她穿著淡黃色的短版辣妹裝，拉鍊直接開到胸口處，結果似乎是因為沒砧板可用，吃勤拿著菜刀卻無法切動，倒是雪白圓弧晃個不停，所以該影片立刻放送超兇切西瓜畫面晃暈不少粉絲，讓她開始有了知名度，更因此受封「西瓜妹」的可愛封號。

吃勤也曾在IG坦承，部分網友會質疑她愛露，她也想說，因為上圍尺寸異常，小時候曾被同學說去隆乳、是頭乳牛，害得她自卑下走路會駝背，她的爸爸甚至想帶她去縮胸；不過人生總會有轉機發生，吃勤後來學會接受自己的身材，也會穿上自己最喜愛的衣服，不去理會他人的眼光，因為做自己最重要。