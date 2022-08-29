BWF世界羽聯公布了2023年和2024年賽季的賽程表，兩季都是由1月份的超級1000系列馬來西亞公開賽為嶄新球季揭開序幕，2024年巴黎奧運參賽資格的積分計算周期，將從2023年5月1日開始，2024年4月28日截止。

隨著國際新冠肺炎疫情比較和緩，國際體育賽事也慢慢恢復疫情前的榮景，BWF官網文章指出，包括每年賽季封關戰年終總決賽，接下來兩年每年都有31站超級系列賽，等級從300、500、750到1000，台北羽球公開賽維持在超級300系列等級，明年預計6月20日到25日進行，2024年則是9月3日到8日進行。

而攸關巴黎奧運參賽資格的積分計算，將自明年5月1日起到後年4月28日，2024年4月30日會公布第一波參賽名單。

BWF秘書長倫德（Thomas Lund ）表示，隨著擺脫新冠肺炎的影響，世界羽聯能夠建構每周都有賽程的忙碌行程，可以擴展羽球運動在全世界的推廣，「我們有更多超級1000、750、500等級賽事，盡力提供選手更高獎金、發展及電視、網路覆蓋得更廣泛的轉播，希望讓羽球成為全世界的運動。

目前所有賽事幾乎都確定主辦地點，不過明年及後年的年終總決賽，還待公布地點，之後也會公布超級100系列賽事站次資訊。