期交所與證交所及櫃買中心秉持推廣金融教育共同目標，於今年4月委託證基會建置「投資理財金頭腦」專屬宣導網站，包含「股市夯報」及「期貨熱點」兩大主軸，以宣導短片、漫畫及專家撰文等多元活潑的內容，幫助投資人以輕鬆的方式瞭解期貨知識。

為幫助投資人了解期貨特點及風險控管知識，期交所今年與財經網紅共同製作「期貨風險大解析」宣導影片，以簡單清晰的圖卡方式，幫投資人整理出最想了解的期貨交易知識以及最實用的期貨風險內容，透過網紅本身的影響力，讓更多投資人認識期貨、了解期貨、成為負責任的期貨投資人。精彩影片內容已上架至「投資理財金頭腦」宣導網站，歡迎線上觀看。

期交所也提醒投資人，由於市場熱絡，投資詐騙越來越猖獗，交易前務必衡量自身能力並注意風險，切勿輕信市場謠言或不實資訊，如遇可疑的訊息應即時撥打165反詐騙專線查證，審慎確認交易內容基於可信的資訊，才能維護自身權益及保障財產安全。