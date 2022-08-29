歐洲股市周一早盤明顯下跌，債券殖利率也上揚。此前歐洲央行(ECB)數位官員發表了言論，讓人們擔心會出現激進措施來壓制通膨，並引起衰退擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數早市跌3.76點或0.88%，為422.33點，指數來到近一個月低點。對利率敏感的科技股跌1.68%，領跌最多；德國10年期債券殖利率也上升10個基點，來到近2個月新高。

ECB的管委會成員Isabel Schnabel在周末提出警告，稱即使會導致經濟衰退，ECB也應該強力地壓制通膨。

此前稍早，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在上周五指出，聯準會將如所需要盡可能地提高利率，以抑制通膨。

ECB管委會成員、法國央行行長Francois Villeroy de Galhau在周六表示，ECB在九月需要另一次「大幅度」的加息。ECB官員Martins Kazaks說，歐元區可能陷入衰退，但僅憑這一點無法抑制通膨，ECB應選擇在下個月大幅升息。

市場目前認為ECB在九月有3分之2機率會升息75基點，高於上個月的24%機率。

英國股市周一因假期而休市。