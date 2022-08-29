裕隆(2201)集團上周五舉行法說會，針對新東京海上產險防疫保單重大理賠損失，造成裕隆、中華(2204)上半年業外虧損，裕融(9941)也略受到衝擊，影響上半年獲利，均重申評估此事件乃一次性影響，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。不過受到晶片短缺因素，裕隆、中華預估今年車市恐將下滑。

裕隆、裕融周一股價下跌，分別收跌2.07%、1.48%，不過中華看好下半年內外銷四輪及二輪台數與今年上半及去年下半相比，皆呈現成長趨勢，加上中華100%投資的綠捷股份有限公司(GreenTrans)以AMR半導體製程傳送領先優勢再跨入半導體特殊自動化設備市場，綠捷AMR也朝在不同產業應用多元發展，均激勵中華股價逆勢翻紅收漲1.25%，衝上5日線。

新安東京海上截止第二季整個稅後淨損240億元左右，裕隆認列51.22億元，都已在六月底提前推估疫情發展的保守估計認列帳上，推估確診跟確診比率在30-35%之間，若下半年疫情擴大或是隔離增加，推估將會每月做調整，後續將視新安東京海上產險整體財務規劃需求進行相關規劃後討論，而防疫險到期將約在明年第一季。

針對新安東京海上防疫險產品理賠虧損，中華也表示，此為單一事件產生之一次性業外虧損，新安產險虧損影響之每股盈餘11.97元，排除新安產險影響後，上半年EPS為4.45元，仍較2021年上半年排除新安產險影響後之EPS4.35元成長。中華強調，公司本業及業外獲利能力持續成長，且有足夠資金可支持中長期策略發展，待未來防疫險影響消除後，獲利即可回歸正常水準。