根據日經新聞(Nikkei)29日報導，日本本田汽車計劃與韓國電池製造業者LG Energy Solution(LGES)合建全新的電動車(EV)鋰離子電池廠，據悉，整項投資規模估達數千億日圓。

無論是本田或LGES均不願正面評論，但為了享有租稅優惠，電池製造商正在美國當地增加投資項目。美國總統拜登在8月簽署的這份通膨降低法案，由於涉及4,300億美元且與氣候，醫療保健以及稅收等相關議題。更重要的是，若在北美以外生產的電動車，將不再有優惠保障。

報導中，本田將與LGES合資在俄亥俄州生產鋰離子電池，2023年可望開始興建，目標在2025年量產。同時，也希望分食到加州新規定，最晚到2035年，所有出廠的新車不是電動車，不然就只能是油電混合動力車。

LGES負責鋰離子電池材料以及下一代電池研發，除了本田以外，也與通用汽車，現代汽車還有Stellantis車廠相互合作。至於本田，也訂出最晚到2030年，每年可量產約200萬輛EV計畫。