大安農會成立百周年，信用部存放比逐年穩定成長並且零率放，經營績效卓越獲得肯定。行政院農委會舉辦第16屆「農金獎」評選及頒獎活動，公開表揚肯定農會信用部對農業金融安定發展及努力；總幹事蔡建宗表示，大安農會首次入選代表全國各農會中，榮獲農業金融偏鄉服務獎殊榮。

素有「農會界奧斯卡獎」的農金獎，是農委會對全國各基層農會經營評比的最高榮譽指標，全國各縣市302家農會均踴躍報名參賽，大安區農會首次入選，榮獲農業金融偏鄉服務獎，市長盧秀燕特指派農業局長蔡精強前往頒贈紅榜恭賀及肯定。蔡建宗說，農會全體經營團隊感到無比光榮、與有榮焉。

蔡建宗指出，「壯大農會、永續經營、發展農業、造福農民、樂活農村」是大安農會秉持著使命與願景。因大安地處偏僻，除農漁外，缺乏交通運輸，導致地方發展緩慢，尚停留於農業經濟社會狀態。

大安地區主要農產品以稻穀、芋頭、蔬菜為大宗，其次以飼養家畜為副業，尤以盛行養豬業民國63年6月成立養豬專業區，耕地面積2097公頃，其中水田1670公頃佔耕地面積之百分之80；透過農金獎公開表揚及政府協助推動重大農業政策，帶動農產業發展保障農民經濟生活，更激勵大安農會日益精進。

大安農會強調，大安地處偏僻農會不斷提升同仁職位職能，以奉茶服務及和諧親切精神，將顧客服務至上，並推行幸福農村計畫，整合農村相關資源，改善農村生活技能，並吸引青年從農，發展在地農村經濟事業，另開發飛天豬品牌行銷，將農產品產業化，發揚地方產業文化特性。以農為本，回饋鄉里實現公益。