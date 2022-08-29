事業和興趣結合是大多數人心中的夢想，在成長的道路上也往這方向前進努力，根據中新社報導在南京一名設計專業出身的台灣青年楊儀寧，因熱愛二次元文化並深受其影響，將自身專業及愛好融合，打造出獨一無二的二次元珠寶設計，在大陸南京追逐自己的夢想，在珠寶的小眾領域下振翅飛翔。

楊儀寧在就讀小學時跟隨家人來到南京，她表示南京就像是一座寶藏城市，有著豐富的文化底蘊，城市間充滿了愛與包容。在南京生活了二十多年，看到大陸的迅速發展，從基礎建設到近年的高科技，有著翻天覆地的變化，也覺得在大陸生活的便利處越來越高。

在初中時選擇轉向藝術類方向就讀，開啟作為美術生的求學生涯，在學習上特別刻苦耐勞，也因為這樣的性格，讓她順利考取到中國美術學院，而後來師從南京非物質文化遺產傳承人，接觸到珠寶技藝，學習了包括寶石切割、金屬製作等製作流程。在遊戲好友的啟發下，開始圍繞各種遊戲、動漫，設計原創的主題珠寶飾品。

與匠人認真研討珠寶設計。(圖／旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

精心畫出二次元珠寶的設計圖，反覆打磨每一處細節，將遊戲、動漫與珠寶相結合，擅長將二次元人物融進珠寶設計，從角色裡提取顏色等元素，去找相符合的寶石，再根據角色特點，將其抽象化設計成作品，自學習傳統非物質文化遺產以來，更多的是希望把匠人們嚴謹、細緻的態度融入個人設計。在平日裡，楊儀寧是一個崇尚中華風、熱愛古典美學的女孩子。也希望能在珠寶作品裡融入更多中華傳統文化，賦予新的活力。

楊儀寧展示自己設計的作品。(圖／旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

工作以來，在當地的協助下，楊儀寧致力於促進兩岸交流、深化融合發展。活躍於一系列兩岸文化交流活動，並參加了江蘇新聞出版學校首飾設計與製作專業的教學，同時幫忙指導港澳臺學子在南京的學習與創業。