木木（左）搭擋胡祖薇主持全新一季的《愛玩客》。（三立提供）

木木（左）、胡祖薇利用中藥材面膜，卻意外成為大花臉。（三立提供）

三立《愛玩客》由胡祖薇接手主持後，由選秀節目「DD52」出道的木木（林葦妮）也宣布加入主持工作，木木因比賽期間表現精彩，被製作單位沿用到《原子少年》擔任暖心學姊的主持工作，個性活潑外向的她與較知性溫柔的胡祖薇互補，原本不認識的2人，一碰面就聊不完，彷彿前世好姊妹，出了兩次外景後更是默契十足。

木木表示第一次跟胡祖薇有交流是在線上會議中，大家一起對通告，當下覺得她私下是一個文靜的女生，碰面時發現2人超級合拍，木木在形容口感或是問店家問題時都能感覺到胡祖薇的成熟，木木說：「我自己很喜歡旅遊，但去過的地方其實沒有很多，所以我到哪裡都有一種很好奇的感覺。」偶爾，她們還會互相鬥嘴開一些幼稚的玩笑加上2人的key一高一低，搭起來也不會太吵。

2人對於出外景需要拍攝許多美食，都覺得非常幸福，原本不吃辣的木木坦言一開始最怕要品嚐很多辣味食物，原以為會是一大挑戰的她表示，「錄了幾集後發現對辣的接受度變得更高，也越來越能體會那些敢吃辣的人為什麼說吃辣很爽了」。

在高雄旅程中，胡祖薇與木木被畫花臉犧牲很大，她們笑說當時在高雄中藥行敷了滿滿健康中藥的咖啡色面膜，因為顏色看起來土色，結果敷完2人看起來就像大花臉；木木覺得主持外景節目會遇到更多意想不到的驚喜，尤其忙碌的工作中還能離開台北到其他地方邊玩邊工作，多了一些放鬆的感覺，再加上外景主持時，偶爾旁邊會有路人圍觀，讓身為主持人的她相當開心，在訪問店家時遇到太緊張的老闆，則能訓練接球反應，「最大的差別應該就是因為外景節目比較貼近生活日常的人事物，主持方式就需要轉換成更親切自然的感覺，是很棒的挑戰。」