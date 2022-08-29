櫃買中心29日表示，受到全球通膨緩步減緩以及各國陸續升息等因素影響，投資人擔心全球經濟陷入衰退，國際市場近期走勢震盪，導致櫃買市場波動度增加。櫃買中心表示，上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性看待近期股市行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心指出，依據國內上櫃公司已公告申報之今（111）年2季財務報告（不含申報期限為今年8月31日之第一上櫃公司及金融業），今年上半年全體上櫃公司稅前淨利1,649億元，較去年同期增加251億元，增幅為18％。

此外，上櫃公司今年1至7月累計營收為1兆5,865億元，亦較去年同期成長約7.41％。在上櫃公司現金殖利率方面，超過10％以上者有28家；5％至10％者有214家；2％至5％者有225家，整體上櫃市場平均現金股利殖利率達3.56％。

櫃買中心表示，近期上櫃公司財務業務表現穩健，有基本面作為支撐，投資人面對近期市場波動，仍應保持理性，無須過於恐慌，宜關注公司基本面資訊審慎評估；櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢以及對櫃買市場之影響，確保上櫃公司重大資訊即時透明公開。