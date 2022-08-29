1名網友在路邊停車格發現同時有6輛重機停入1車格內，問說「要開幾張停車單？」其他網友先是一面倒大讚騎士行為，說「開車的看見很感恩」、「這樣非常有公德心，值得推廣」，也有網友解答，根據道路交通安全規則，小型車停車格內可同時停入1輛以上的大型重型機車，且每輛車都得付停車費。

1名網友在臉書「爆廢公社」分享1張照片，在路邊1處汽車停車格內停了整整6輛重型機車，每輛重機都是朝同一方向排列整齊在車格內，原PO好奇詢問「到底要開幾張停車單？」

網友解答，根據道路交通安全規則，小型車停車格內可同時停入1輛以上的大型重型機車，且每輛車都得付停車費。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友留言「一格開六張停車單，空間有效利用，增加稅收，一舉數得」、「開車的看見很感恩」、「這樣非常有公德心，值得推廣」、「這樣很好阿，利用空間，讓其他開車的也有車格能停」、「6張，給推守秩序」、「停幾台就開幾張啊，不過說實話只有一起出去的才會這樣停」、「那就是6張啊，共用車格但不共用計費」、「大型重機可一格多車停放，收費單位以車輛記而不以車格記，該車格內有幾輛車就開幾張繳費單」、「只要在格子內，停幾台都不是問題」。

根據「道路交通安全規則」第92條第6項規定，大型重型機車應比照小型汽車的行駛及處罰規定；而第112條第4項則規定，一個小型車停車格位得停放一輛「以上」之大型重型機車；也就是1格車格可同時停入多部重機，每輛重機都需負擔費用。