聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上明確表示近期內美國央行激進升息的政策立場不會轉向，並警告消費者和企業可能得過上一段苦日子，受此打擊，上周五美股全面重挫，周一美股指數期貨持續走跌，華爾街普遍認為在今年結束前，或在通膨回穩且未危及經濟增長的跡象出現之前，美股可能都難以擺脫震盪格局，頂級分析師點名5檔精選「抗震股」將無懼市場的不確定性，其中3檔為半導體股。

●英特爾

過去幾年來，新產品延遲與生產力原地踏步使英特爾股價欲振乏力，不過，這樣的沈悶終於在8月23日打破，英特爾和加拿大資產管理公司布魯克菲爾德（Brookfield Asset Management）宣布達成協議，將共同為英特爾在亞利桑那州建造的尖端晶片廠提供高達300億美元資金。這項合作協議既可以讓英特爾為其他優先事項保留借貸能力，同時也能守住新晶片廠的控制權。

Needham分析師Quinn Bolton表示，這項合作夥伴關係給了英特爾新的資金來源，依我們估算，這樣的資金成本約為6.5%，這項合作協議並保留了英特爾對未來投資的現金/債務部位，並得以維持股利發放。該分析師表示，與傳統模式相比，這項計畫可以使英特爾節省下150億美元的資本支出，同時增加公司的自由現金流。

Bolton維持給英特爾股票的「買進」評級不變，目標價為40美元。

英特爾上周五下跌4.39%，收在33.36美元。

●應用材料（Applied Materials）

與大多數半導體公司一樣，半導體設備大廠應材也面臨著供應鏈問題和供應成本升高正在侵蝕獲利能力的挑戰。不過，Needham分析師Quinn Bolton表示，該公司用定價來與成本取得平衡的辦法可能成功。此外，來自晶圓代工與邏輯晶片市場的訂單仍然穩健，有助於抵消記憶體和ICAPS（物聯網、通訊、車用、電源和感測器）市場的需求轉弱。

Bolton看好今年晶圓製造設備產業仍有不錯的成長前景，且基於應材在業界的領先地位，對該公司守住市占版圖仍樂觀以待。該王牌分析師重申對應材的「買進」評級不變，但在考量近期的挑戰後，將其目標價從130美元下修至125美元。

●亞德諾半導體（Analog Devices）

亞德諾半導體成為另一檔吸引華爾街頂級分析師的半導體股。受惠於穩健的車用和工業用晶片訂單，該公司最近發布的上季業績報告意外強勁。

摩根大通分析師Harlan Sur對亞德諾半導體多元化的消費者業務非常樂觀，並看好即使在環境不明的情況下，該公司的消費者業務也將持續跑贏整個消費者終端市場。

該分析師表示，ADI的晶片業務跨足生命周期較長的「產消合一者」（prosumer）應用和快速成長的可攜式市場，如可穿戴式設備、耳戴式設備以及高階智慧手機等，而其在中國消費市場的曝險很低，在其總營收的占比僅達個位數。總體而言，即使面對產業可能放緩，亞德諾半導體也有多種成本槓桿維持其獲利能力和自由現金流。

亞德諾半導體上周五收跌5.03%，為158.67美元。

●BRC Inc和新思科技

咖啡公司與媒體公司Black Rifle Coffee Company（BRC Inc）今年以來的表現相當抗跌，Tigress Financial Partners分析師Ivan Feinseth最近重申對該公司股票的「買進」評級，並將目標價從17美元上修至19美元。BRC Inc上周五收漲1.44%，為10.54美元。

電子設計自動化與IC介面IP供應廠商新思科技（Synopsys）是摩根大通分析師Harlan Sur欽點的另一檔首選股。該分析師表示，有鑑於其積壓訂單/訂單實力，以及晶片/系統設計活動仍然強勁，我們認為該公司即使面對整體經濟或半導體產業放緩，也將在2023年實現營收增長。Sur重申對新思科技的「買進」評級，並將其目標價從400美元調升至440美元。上周五新思科技下跌2.27%，收在355美元。