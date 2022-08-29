《Q：歌舞伎之夜》作品靈感源為英國搖滾天團皇后樂團（Queen）的專輯《歌劇之夜》（A Night At The Opera），野田秀樹將專輯展現的世界觀以及充滿戲劇張力的音樂帶到舞台上。（Kishin Shinoyama攝，國家兩廳院提供）

以日劇《悠長假期》走紅的日本女星松隆子將首度來台，主演舞台劇《Q：歌舞伎之夜》，化身東洋版茱麗葉，和演員上川隆也、廣瀨鈴、志尊淳等人對戲，10月下旬在台北登場。

松隆子表示，這是她第一次在台北演出，「我的心情相當興奮，會全力以赴表現，希望能與大家在劇場共同度過美好時光。」此外，同台的上川隆也有學過中文，他以中文表達非常期待來台的心情。

《Q：歌舞伎之夜》由野田秀樹擔任導演，他是現任東京藝術劇場藝術總監、「野田地圖」劇團負責人。2020年台灣國際藝術節（TIFA）野田秀樹以跨國喜劇小品《滾啦》，創下TIFA首日預購即完售的傳奇紀錄。野田秀樹的戲劇創作多針砭時弊及探討歷史文化根源，極具個人特色與影響力，作品總能吸引日本重量級演員共同合作，松隆子這次是第六度參與「野田地圖」創作演出。

《Q：歌舞伎之夜》作品靈感為英國搖滾天團皇后樂團（Queen）的專輯《歌劇之夜》（A Night At The Opera），野田秀樹將專輯展現的世界觀以及充滿戲劇張力的音樂帶到舞台上，創作概念獲得樂團支持及官方授權，劇作全部採用《歌劇之夜》專輯中的經典歌曲，磅礡壯麗的音樂，烘托戲劇張力，將演出提升至更高層次。

此外，野田秀樹將故事背景設定於12世紀末的日本平安時代，從源賴朝與平清盛的源平合戰中，巧妙呼應莎士比亞經典劇作《羅密歐與茱麗葉》凱普萊特和蒙太古的家族對立，松隆子、上川隆也、廣瀨鈴及志尊淳扮演跨時空的羅密歐與茱麗葉，攜手演出淒美愛情故事。演出將於10月25日至10月30日在台北國家戲劇院登場。