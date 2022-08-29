桃山渡假農場。(蔡依珍攝)

悠遊國旅補助邁入尾聲，桃園旅遊獎勵接連不斷，繼27日祭出「住桃宿帶你遊」民宿活動，29日加碼推「桃園金牌好棧悠遊500加碼抽」，只要入住桃園金牌好棧合作店家，就有機會抽中500元電子旅遊券，限量4000份，入住當下現場抽、9成以上店家可馬上用。

觀旅局長楊勝評說，觀光局已經宣布9月8日是悠遊國旅住宿補助最後一天，但補助只是價格享受，為了讓旅客深度認識桃園、玩桃園繼而愛上桃園，祭出接棒方案，27日起入住全市合作民宿，就可以免費參加市價千元以上的在地一日遊行程，包吃、包車、包體驗，限額1500名，國旅結束前還能和最高1300元優惠併用。

楊勝評說，除了不限平假日入住民宿享好康，29日至11月30日周日到周四則推出「桃園金牌好棧悠遊500加碼抽」，超過25間合作旅宿辦理入住時，業者會幫忙登錄身分證字號，旅客就能上活動網頁抽獎，每1身分證字號限登錄1次，抽獎當下立刻開獎，中獎民眾憑簡訊發送的500元電子旅遊券QRCode，於使用期限內在合作的桃園金牌好棧旅宿消費，就可折抵住房、餐飲等費用，9成以上店家可以現場折抵，限量4000份。

楊勝評也預告，9月起桃園將舉辦多場大型活動，包括大溪豆干節、羅浮溫泉季、地景藝術節、桃園萬聖城、眷村文化節、桃園鐵玫瑰音樂節、韭菜花節等，邀請大家來桃園深入體驗精彩豐富的活動，留宿桃園金牌好棧，享用市府提供的加碼優惠。

合作店家包括桃山渡假農場、潮旅館、麗多森林溫泉酒店、約客頂級汽車旅館、i hotel中壢館、嶺鎮渡假木屋、伊加伊時尚旅館、168motel桃園館、微笑蒔光、福容大飯店桃園、福容大飯店桃園機場捷運A8館、旅居文旅、168motel中壢館、COZZI Blu 和逸飯店桃園館、清優小築、六星中壢館、溪景生態農莊、水漾時尚旅館、六星桃園館、南方莊園渡假飯店、烏樹林從前從前、河那灣、中壢米堤大飯店、摩斯汽車旅館、台北諾富特華航桃園機場飯店。