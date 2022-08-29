台中市議員陳清龍29日下午由太太連小華陪同，前往豐樂雕塑公園綜合活動中心，辦理市議員參選登記。（市議員陳清龍服務處提供）

台中市議員陳清龍29日下午由太太連小華陪同，前往豐樂雕塑公園綜合活動中心，辦理市議員參選登記。陳清龍表示，憑著一股對家鄉的熱愛與責任從政，他推動水岸花都10年來，豐原變的越來越漂亮，后里觀光公車也將上路。「要改變成真非一朝一夕可成，豐后進步不能停、我會繼續向前行」！

陳清龍說，他對豐原、后里地區的未來有完整規畫藍圖，在縣市合併後，就提出「水岸花都」的理念，要為家鄉構築一個美麗城市願景，拼了10年豐原區有讓人驕傲美麗的葫蘆墩公園，人人稱讃，媲美國外景緻的水岸花都軟埤仔溪水域。

陳清龍表示，后里第一條觀光公車路線也將啟用，串連豐原轉運中心跟后里動物之家、花田綠廊（環保公園）、馬場、森林公園、麗寶樂園、舊泰安車站等觀光景點，以觀光為主軸發展的后里一定要發光發熱亮起來。

陳清龍強調，打造水岸花都城市從無到有，現雖已有一點成績，但離盡善盡美還需要更多時間努力，讓后里成為觀光旅遊之都；雖已有好的開始，但還有很多配套措施要努力，「好的政策要持續，我會持續打拼，請鄉親繼續全力支持，當清龍最堅實有力的後盾」。